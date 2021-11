Mitgliederversammlung „ist nicht umsetzbar“

Treffen bereits verschoben

Ändern werde man an der Vorgehensweise nichts. Ein für dieses Wochenende geplantes Treffen hatte man bereits im Vorfeld auf Februar 2022 verlegt. Dabei wäre es auch um die Wahl des Rechnungsprüfers gegangen, der ab 1. Jänner nicht mehr amtsfähig wäre. In der gesetzeswidrigen Zeit (Jänner, März) werde es für diesen aber sowieso keine besonderen Tätigkeiten geben. Die violetten Vorstandswahlen stehen erst im März an. Dann hoffentlich sicher in Präsenz.