Verkehrsunfall auf der A 2 bei Krumpendorf

An dem Verkehrsunfall auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt sollen sogar acht Fahrzeuge beteiligt sein. Das Unglück hat sich zwischen Krumpendorf und Pörtschach ereigent. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort, darunter zahlreiche Rettungsautos, Feuerwehren und Rettungshubschrauber.