Bewusst ernähren, damit es den Tieren besser geht

Der Konsum von Cordon Bleu & Co. geht zurück. Wurden 2007 in Österreich 66,8 Kilo Fleisch pro Kopf und Jahr verspeist, sind es jetzt nur noch 60 Kilo. Am stärksten wächst der vegetarische und der vegane Lebensmittelsektor. Die Beweggründe kennt Ernährungsmedizinerin Claudia Mainau.