Vegane Leckerbissen als kulinarisches „Experiment“

Unter dem Motto „Falkensteiner goes vegan“ standen hauptsächlich pflanzliche Gerichte auf der Speisekarte. Geschmackliche Vielfalt war angesagt, Zucchini-Minze-Suppe statt Wiener Eintopf. „Nach vielen Verkostungen in den vergangenen Wochen steht fest, dass die vegane Gourmet-Küche im Geschmack und in der Kreativität in der obersten Liga mitspielt“, gibt René Sulzberger, Direktor des Falkensteiner Balance Resorts, in seiner Bilanz ein überzeugendes Urteil ab.