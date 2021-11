Intensivpflegerin nach 9 Jahren aus Pension zurück

„Bei allem Schlechten den Humor nicht verlieren“

Und am 1. Oktober 2021 kehrte sie tatsächlich zurück, um an vorderster Front gegen Covid-19 zu kämpfen: „Ich bin an diesem Tag ehrlich gesagt schon mit Zittern in die Arbeit gefahren. Ich war mir nicht sicher, ob ich eh noch alles kann“, erzählt sie. Doch alle Zweifel waren unbegründet: „Eva bringt so viel Energie in das Team, sie legt so einen derartigen Arbeitseinsatz an den Tag“, berichtet Markus Reiter, Leiter der Intensivstation. „Jeden zweiten Dienst gibt’s sogar Kuchen für alle von ihr“, ist ihr Chef glücklich: „Das ist so wichtig, denn bei all dem Schlechten dürfen wir den Humor und das Gemeinsame nicht verlieren.“