Impfung mit Rokos Hilfe

Großeinsatz an der Impfstraße des Roten Kreuzes in Linz: Am Samstag standen dort die Jüngsten im Mittelpunkt. Impfassistentin Marlies Kwasny-Weiss und zwei Kolleginnen hatten bis Mittag bereits 400 Spritzen aufgezogen. Doch nicht jeder war begeistert vom ersten Stich. In solchen Fällen musste Roko, das Maskottchen des Roten Kreuzes, einspringen. Ein Siebenjähriger durfte zuerst Roko in den Po impfen, erst dann – nach ungefähr einer Stunde – ließ er sich selbst den Piks verpassen. Als Belohnung gab es aber auch für ihn eine Tapferkeitsurkunde.