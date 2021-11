Sturm bei der Austria: „Tut weh, sie so zu sehen“

Advent, Advent - der Gegner „brennt“! Stellt sich zumindest Fußball-Bundesligist Sturm am ersten Advent-Sonntag so vor. Der Endspurt bis zum Jahresende hat es in sich: Sturm bestreitet in Wien bei der Austria den Startschuss - es warten fünf Spiele in 15 Tagen auf die Ilzer-Elf, die aber schon 41 Tage auf ein Erfolgserlebnis wartet. Diesmal wird‘s neben Ilzer auch für andere ehemalige Austria-Akteure emotionaler. Die Gedanken der Spieler kreisen auch um ihren finanzmaroden Ex-Klub.