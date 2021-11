Austria: Keine Entscheidung - es wird verdammt eng

Es wird daher munter spekuliert, herauskristallisiert soll sich haben, dass Violett (unter anderem Präsident Hensel und Vize Harreither) auf Rot-Weiß-Rot setzen will. Heißt, dass sich eine österreichische Investoren-Gruppe in der Pole-Position befindet. Da kennt man die handelnden Akteure, ein zweites Abenteuer a la Insignia, wo man sich zuvor unbekannten Personen quasi „ausgeliefert“ hat, soll so vermieden werden. Allerdings soll es auch Stimmen geben, die sich für eine internationale Lösung aussprechen, der Spanier Ivan Bravo soll mit seiner Gruppe am meisten geboten haben.