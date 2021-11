Corona-Party endet mit Vandalismus und Drohungen

Die Gruppe zerstreute sich folglich in alle Richtungen. Doch einige davon zeigten sich von der Polizei-Aufforderung unbeeindruckt und trieben weiter ihr Unwesen. „So kam es zu einer Sachbeschädigung am Bahnhof Kufstein, weiteren Übertretungen nach den Covid-Schutzmaßnahmenbestimmungen, Übertretungen nach anderen Verwaltungsgesetzen sowie zu einer gefährlichen Drohung gegenüber einem einschreitenden Beamten“, so die Ermittler weiter.