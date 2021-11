28-jähriger Niederösterreicher starb an Corona

Die täglichen Fallzahlen gehen leicht zurück, die Hospitalisierungsraten und Sterbefälle steigen in Niederösterreich derzeit leider aber in alarmierendem Ausmaß an. Alleine am Freitag, so wurde am Samstag bekannt gegeben, wurden landesweit 18 neue Todesfälle vermeldet. Besonders alarmierend ist dabei der Trend beim Altersdurchschnitt der Todesopfer.