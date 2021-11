Corona-Demo: 4000 Teilnehmer zogen durch Graz

Nach Einschätzung der Exekutive handelte es sich bei der Demonstration auch um eine Art „Werbetrommelrühren“ für die geplante große Kundgebung gegen Anti-Covid-Maßnahmen am Samstag in Wien. Die Teilnehmer hatten sich - auch nach Aufrufen in sozialen Medien - beim Einbruch der Dunkelheit am Hauptbahnhof gesammelt und waren dann über die Annenstraße, den Südtiroler Platz und den Lendkai zum Lendplatz marschiert.