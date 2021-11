Drohschreiben an Politiker: BVT ermittelt

„Unser gemeinsamer Feind ist das Virus“

Die Absender des aktuellen Drohbriefes würden die Gesellschaft spalten wollten, so Nehammer in seiner schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA - „das werden wir nicht zulassen“. In der aktuell aufgeheizten Stimmung sei eine Abrüstung in der Sprache das Gebot der Stunde. „Unser gemeinsamer Feind ist das Virus.“