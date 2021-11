Graz: Demo-Video zeigt in Wirklichkeit Fußballfans

Als der Kärntner Verein WAC 2019 die Gruppenphase der Europa League erreichte, wurden die Heimspiele in Graz ausgetragen - unter anderem gegen den deutschen Spitzenclub Borussia Mönchengladbach. Tausende Fans der „Fohlen“ kamen nach Graz und zogen geballt von der Innenstadt in Richtung Stadion - Corteo heißt das in der Fansprache.