„Über das Sterben muss man auch reden dürfen“

Anders als beim Notar wird die Errichtung einer Sterbeverfügung bei der Patientenanwaltschaft kostenfrei sein. Mit welchem Mehraufwand rechnen Sie?

Es gibt Schätzungen, wonach in der Steiermark mit dem Abschluss von etwa 70 Sterbeverfügungen jährlich zu rechnen ist. Dafür nimmt man statistische Daten wie etwa Suizidraten oder Bevölkerungszahlen her. Da in einer Sterbeverfügung weit mehr Aufwand als in einer Patientenverfügung steckt, rechnen wir mit einem spürbaren Plus an Arbeit.