Corona-Protest an Uni: Peinlichkeit mit Kerzen

Wie peinlich muss man sein, um an einem Tag, der für immer mit den Novemberpogromen das Jahres 1938 verbunden sein wird, Grabkerzen vor einer Universität aufzustellen? Wie empathielos muss man sein, um an einem Tag, an dem wieder 39 Österreicher virusbedingt erstickt sind, vor der Uni Grabkerzen gegen eine Maßnahme aufzustellen, die einzig den Zweck hat, mitzuhelfen, diese elendige Pandemie irgendwie einzudämmen?