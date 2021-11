Skeleton: Drei zeitgleiche Sieger, Maier 16.!

Maier machte sein Manko auch am Start aus, da war er nicht in den Top 20. In der Bahn ortete der Tiroler im zweiten Heat eine Steigerung. „Der war um einiges besser, ich habe den Schlitten mehr laufen lassen können. Man kann ganz klar sehen, wo ich es verloren habe.“ Florian Auer gab sich deprimiert, trotz Wechsel auf altes Material habe es nicht funktioniert. „Es tut brutal weh. Wenn man weiß, was man für Arbeit reinsteckt, es ist eine gescheite Ohrfeige.“ Nächste Weltcupstation ist Altenberg.