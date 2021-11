Kunst auf einer virtuellen Insel

Entworfen werden diese Ausstellungen vom Online-Kurator Markus Reindl: „Wir wollen in diesem Bereich ganz vorn dabei sein. Meine Arbeit ist sehr experimentell, wir möchten damit auch für die Zukunft lernen.“ Bei der Eröffnung der letzten Ausstellung waren 400 virtuelle Gäste dabei: „Da waren wir mit unserem Digital Francisco Carolinum unter den Top 10 Locations in diesem digitalen Bereich.“ Schon am Samstag starten zwei neue Projekte mit den Künstlern Guido Kucsko und Gretchen Andrew. Letztere hat auch eine physische Schau im FC, die jetzt im Lockdown natürlich nicht zugänglich ist: „Sie war sofort begeistert davon, eine Online-Alternative zu kreieren.“ Wichtig ist dabei, dass die Kunstwerke immer eigens für den virtuellen Raum geschaffen werden - es geht nicht einfach um eine digitale Museumskopie.