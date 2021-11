Schock in NÖ-Alpinregion: Skilifte werden abgebaut

Mitarbeiter sollen gehalten werden

„Die Ötscherlifte werden bereits in der kommenden Wintersaison keinen Betrieb mehr durchführen können. Die Anlagen werden - sobald dies von der Witterung her möglich und wie seilbahnrechtlich vorgeschrieben - im Frühjahr zurückgebaut. Mit den zwölf fest angestellten Mitarbeitern der Ötscherlifte werden Gespräche mit dem Ziel geführt, eine Tätigkeit in einem unserer anderen Skigebiete oder in der ecoplus Alpin GmbH aufzunehmen“, erklärten die beiden Gesellschafter Markus Schröcksnadel und Markus Redl auf einer eigens anberaumten Pressekonferenz. Inhaber der Hochkar-Ötscher-Kombikarte (Anm.: Saisonkarte nur für diese beiden Skigebiete) für 2021/2022 können bis zum Saisonbeginn vom Kauf zurücktreten oder diese in eine Saisonkarte für das Hochkar umwandeln. Dort wird der Betrieb nämlich weitergeführt.