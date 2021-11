„Eine Meinung zu haben, ist nicht immer bequem“

Felix Gottwald hat sich wieder zu Wort gemeldet. Zehn Tage nach seinem aufsehenerregenden Brief an Sportminister Werner Kogler meint er jetzt auf Facebook: „Eine Meinung zu haben, ist in diesen Tagen nicht immer bequem.“ Er habe viel erlebt in den letzten Tagen und viele Einblicke gewährt bekommen, schreibt Österreichs erfolgreichster Olympionike: auch in „so viele Schicksale, von denen es die meisten niemals in den medialen Mainstream schaffen werden“.