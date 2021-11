„Hetze!“ Felix Gottwald tritt wegen Politik zurück

Der frühere Nordische Kombinierer Felix Gottwald hat am Montag in einem offenen Brief an Sportminister Werner Kogler seinen Rücktritt als Vorsitzender der Breitensportkommission der Bundes-Sport GmbH bekanntgegeben. Er habe jegliches Vertrauen in die Politik verloren. „Spaltung, Hetze, Diskriminierung - das sind die Regierungsgebote der Stunde“, schrieb der dreifache Olympiasieger.