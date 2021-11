Kickl und FPÖ leisten Gottwald Schützenhilfe

Die FPÖ war schon mit einer Aussendung zur Stelle gewesen, bevor Minister Werner Kogler überhaupt öffentlich reagierte. Und auf auch FPÖ-Chef Herbert Kickl persönlich leistete dem von der Bundessport GmbH zurückgetretenen Felix Gottwald via Social Media Schützenhilfe. „Der dreifache Olympiasieger Felix Gottwald hat in einem Offenen Brief an Vizekanzler Kogler ausgesprochen, was sich ganz Österreich denkt“, schreibt Kickl auf Facebook. Ob Gottwald damit glücklich ist, von der FPÖ „vereinnahmt“ zu werden?