Minister Kogler reagiert auf Gottwalds Abrechnung

Sportminister Werner Kogler hat auf die deftige Kritik von Felix Gottwald reagiert. „All jene, die sich nicht impfen lassen wollen, dürfen und können natürlich auch Sport betreiben. Bis auf weiteres aber eben innerhalb der eigenen vier Wände oder im öffentlichen Raum, mit Abstand zu anderen, sodass die Ansteckungsgefahr für sie selbst und andere minimiert wird“, repliziert Kogler in einem krone.at vorliegenden Statement. Gottwald hatte zuvor via offenem Brief ans Ministerium wortreich und durchaus emotionsgeladen seinen Rücktritt als Vorsitzender der Breitensportkommission der Bundes-Sport GmbH erklärt.