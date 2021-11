Was tun, wenn die Winterdepression zuschlägt?

Langsam, aber sicher wird es Winter in Tirol. Dass es draußen immer dunkler wird, schlägt sich oftmals auf die Gemüter nieder. Der eine oder andere rutscht jetzt in eine saisonale Depression. Roberto Viviani, assoziierter Professor für klinische Psychologie an der Uni Innsbruck, erklärt: „Es gibt ziemlich viele Menschen, die eine Neigung haben, depressiv zu werden.“ Einige dieser Depressionen seien jahreszeitlich bedingt. Nicht immer lässt sich der Grund für eine Depression einfach feststellen. „Es ist daher notwendig, ein Muster zu suchen“, weiß Viviani. Man müsse erheben, ob die Symptome regelmäßig auftreten. So lässt sich sagen, ob es sich um ein saisonales Leiden handelt.