Unfall am Wiener Gürtel: Pkw krachte in Fahrschule

Der Wiener Gürtel ist bekannt dafür, dass Raser dort gerne ihrem Temporausch frönen. Dass das auch mitunter gefährlich und in einem Unfall endet, ist ebenfalls keine Seltenheit. Am späten Mittwochabend war es einmal mehr so weit, in einer Kurve beim Wiener AKH kam ein Autofahrer von der Straße ab - und donnerte gegen ein Gebäude, in dem ausgerechnet eine Fahrschule untergebracht ist.