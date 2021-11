Remis würde zum Aufstieg reichen

Wie auch die Jaissle-Crew mussten sich die Jungbullen in der Youth League am Dienstag Lille mit 0:1 geschlagen geben. Trotz Feldüberlegenheit und 30-minütiger Überzahl (Bouleghcha sah rot nach rüdem Foulspiel an Sahin) ging die Mannschaft von Rene Aufhauser am Ende als Verlierer vom Platz.