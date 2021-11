Vermeulen: Vom „Hotelgast“ zum Olympia-Kandidaten

Wie sehr, will Vermeulen beim Weltcup in Finnland zeigen. „Wenn ich bisher an Ruka denke, muss ich an meine Zeit als Kombinierer denken. Da bin ich gleich dreimal nicht qualifiziert nach dem Springen im Hotelzimmer gesessen.“ Davon hat der Steirer genug. „Ich will am Wochenende zumindest einen Platz in den Top-30“, so der Obersteirer, dessen Weg diese Saison noch zu Olympia nach Peking führen soll. „Eine Medaille bei der U23-WM ist aber mein ganz großes Ziel!“