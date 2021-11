Jeremie Dikebo: Roter Riese - schwarzer Präsident?

Karrieremäßig will er ebenfalls hoch hinaus: „Mein Ziel ist es, mit 35 Jahren Bundespräsident Österreichs zu werden. Ich will zeigen, dass in Österreich alles möglich ist. Selbstverständlich weiß ich, dass das nicht einfach wird. Ich bin selbstkritisch genug, aber auch ehrgeizig“, meint der gebürtige Rieder mit Wurzeln in der Demokratischen Republik Kongo.