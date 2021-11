Vier Bewerber kämpfen um den Airport-Chefsessel

Am Salzburger Flughafen geht der Wettlauf um den Geschäftsführer-Posten verspätet in die entscheidende Phase: Schon in der kommenden Woche finden nun die Hearings statt – gerade einmal vier der Bewerber dürfen sich der Kommission stellen. Die Politik hält sich indes zu der Airport-Ausschreibung weiter recht bedeckt.