Schauergeschichte um Impfstoff im Trinkwasser

Der Landesrat stellte in einer Aussendung klar: Im Zuge der Corona-Pandemie kommt es auch immer wieder zu sogenannten Fake News, was die angebliche ungewollte Impfung betrifft. In einem aktuellen Fall kursieren in sozialen Medien Aussagen, wonach das oberösterreichische Trinkwasser mit einem Impfstoff gegen das Corona-Virus versetzt sein soll. Diese Aussagen sind absolut falsch, nichts an diesen über Messenger-Diensten verbreiteten Fake News ist wahr. Das oberösterreichische Trinkwasser entspricht allerhöchster Qualität und wird von mehreren unabhängigen Untersuchungsinstituten sowie dem Landeslabor in einem Gesamtumfang von mehreren tausenden Proben pro Jahr über das gesamte Bundesland verteilt untersucht. Aus diesen Gründen kann man beim Trinkwasser von einem der meist kontrollierten Lebensmittel sprechen. Die oberösterreichischen Wasserversorger stellen sicher, dass das Trinkwasser den hohen Qualitätsansprüchen der Trinkwasserverordnung entspricht.