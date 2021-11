Weihnachtsboxen und Dekos aus Tageswerkstätte

Liebevolle Kleinigkeiten im Geschäft

Wer lieber direkt einkaufen geht - es gibt zwar heuer nicht mehr die Möglichkeit, die Mitarbeiter des BFV auf Märkten zu treffen, doch die Weihnachtsgeschenke der Behindertenförderung Neusiedl gibt es auch bei Apfel Leeb in St. Andrä am Zicksee und im Weinwerk in Neusiedl am See.