„Tier und Recht-Tag 2021“ dreht sich um Qualzucht

Der Weg aus diesem System sei sehr steiniger, so die Tierschutzombudsstelle Wien. Es hakt an klaren normativen Vorgaben, an der Umsetzung derselben im Vollzug und an den vielen unterschiedlichen Interessen, die mit der Zucht verbunden sind. Am diesjährigen „Tier&Recht-Tag“ werden daher die aktuellen Entwicklungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Thema Qualzucht in der Heim- und "Nutz"tierhaltung dargestellt und Handlungsoptionen für den künftigen Umgang aufgezeigt.