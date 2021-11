Price und die Sherrock-Frage: „Verrückt“; „Müll“

Wright für Sherrock

Ein anderer ganz Großer der Szene hat in der Causa „Sherrock und die Premier League“ eine völlig konträre Meinung zu Price: Peter Wright, Weltmeister 2020, sagt, Sherrock solle sehr wohl eine Startberechtigung erhalten. „Die Premier League ist die größte Darts-Show der Welt. Diese Frau verdient einen Platz in der Premier League“, zitiert ihn Sport1: „Es geht um die besten Spieler der Welt. Und was ist mit der besten Spielerin der Welt?“ Vielleicht hat Gerwyn Price eine Antwort drauf.