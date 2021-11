Sherrock schaltet Suljovic im Achtelfinale aus!

Fallon Sherrock ist für Mensur Suljovic wieder einmal zum Stolperstein geworden! Der 49-jährige Wiener schlitterte am Donnerstagabend im Achtelfinale des Grand Slam of Darts in Wolverhampton in eine 5:10-Niederlage und musste sich der 27-jährigen Engländerin wie auch schon bei der WM 2019 (2. Runde) geschlagen geben. Sherrock schreibt damit weiter Geschichte, noch nie ist eine Frau in diesem Turnier so weit gekommen, schon das Meistern der Gruppenphase war eine Premiere.