Warum im Winter Jacken auf den Bäumen hängen

Alle sind aufgerufen mitzumachen

Man wolle auch andere dazu bringen, sich an der Aktion zu beteiligen - daher auch der Name „Winter-Challenge“. Es ist das altbekannte Prinzip: Man postet ein Foto auf Facebook und markiert jemanden. Durmus will Landesrätin Doris Kampus (SPÖ), Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) einladen mitzumachen. Hohensinner zum Beispiel habe sich in den letzten Jahren nicht lange bitten lassen. Wir finden: eine schöne Aktion!