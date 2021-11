Wolfsburgs Pervan vor 1. Spiel in Champions League

Wegen einer Covid-19-Infektion muss der VfL Wolfsburg am Dienstagabend beim FC Sevilla auf seinen Kapitän und Torhüter Koen Casteels verzichten. Der Belgier wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne, teilte der deutsche Fußball-Bundesligist am Montag mit. Pervan ist Casteels erster Ersatzmann, der 34-Jährige absolvierte in dieser Saison noch kein Spiel ...