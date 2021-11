Eisenbahner-Nachwuchs gesucht: Über 40 Lehrstellen

Alleine in Niederösterreich stehen über 40 offene Lehrstellen in verschiedenen technischen und kaufmännischen Richtungen zur Verfügung – etwa Mechatronik, Coding, Gleisbautechnik, Betriebslogistik oder auch E-Commerce. Um auch die nächste Generation an Eisenbahnern für eine Lehre bei den ÖBB zu begeistern, geht das Unternehmen in die Offensive: Etwa mit der Errichtung des ÖBB-Bildungscampus in St. Pölten.