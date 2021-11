Weltausstellung trotz Corona-Krise

Der reibungslose Ablauf kommt nicht von ungefähr. In den Emiraten gibt es eine Herrscherdynastie, protestierende Impfgegner sind unvorstellbar. Das autoritäre Regime wünschte, dass sich die Leute impfen lassen, jetzt sind fast 100 Prozent immunisiert. Und zwar nicht nur die eigene Bevölkerung, sondern auch die Millionen an Wanderarbeitern, die im wohlhabenden Dubai die harte Arbeit verrichten. Ein Herbert Kickl könnte hier nicht einmal als Helfer auf einer Baustelle anheuern, denn hier lautet die Alternative knapp „geimpft oder gefeuert“. Also sind auch die Wanderarbeiter durchgeimpft.