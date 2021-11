„Alter oder Kleidergrößen spielen keine Rolle“

Die Inspiration kommt woher?

Ich sauge alles auf, was schön ist. Am liebsten auf Reisen. Jetzt, wo das eingeschränkt ist, finde ich meine Inspiration in der Natur. Daher auch die bunten Stoffe im Winter, das macht richtig gute Laune, trotz der Tristesse. Ich liebe zwar das Jetset-Leben, wie meine Besuche in Monaco, aber privat gehe ich mit meinen Patenkindern am liebsten Schwammerlsuchen im Wald. Auch das bin ich ...