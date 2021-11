„Room of Horrors“: Zimmer voll Fallen für Schüler

Möglichst realitätsnah soll der „Room of Horrors“ sein, in den angehende Pflegekräfte an der Fachhochschule Wiener Neustadt geschickt werden. Im Inneren dieses Zimmers zeigt sich dann, dass nicht nur der Name, sondern die ganze Szenerie aus einem Gruselfilm stammen könnte. Zwei Puppen sind in einer klassischen Pflegesituation arrangiert – allerdings sind einige Fehler eingebaut, die bei echten Patienten ein Risiko darstellen würden. Die künftigen Gesundheits- und Krankenpfleger haben 30 Minuten Zeit, um Gefährdungen zu finden und zu analysieren.