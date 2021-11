Irrer Rowdy driftete mit Auto über Fußballplatz

Ärger und Unverständnis beim Tiroler Sportverein Breitenbach am Inn (Bezirk Kufstein): Ein unbekannter Autorowdy driftete vermutlich in der Nacht auf Freitag über den örtlichen Fußballplatz und richtete dabei enormen Schaden am Rasen an. Die Polizei ermittelt und hofft nun auf mögliche Zeugen.