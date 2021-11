Corona-Bonus: Land macht sich für Sanis stark

Sie sind meist die ersten, die mit Corona-Patienten in Berührung kommen. Denn Sanitäter von Samariterbund und Rotem Kreuz sorgen natürlich auch in der Pandemie für den Transport der Erkrankten in die Spitäler. Allerdings: Offiziell anerkannt wurde diese Leistung bislang nicht – zumindest nicht in finanzieller Form. Denn vom sogenannten Corona-Bonus sind die Rettungsdienste ausgenommen.