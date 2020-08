Mit dem Baby gesund durchs erste Jahr!

Dass es dem Baby gut geht, ist das Hauptanliegen aller Eltern. Gerade Jungeltern sind hierbei manchmal unsicher, weil sie nicht genau abschätzen zu können, was ihr Kind gerade braucht. Andererseits kann das Baby noch nicht eindeutig ausdrücken, was ihm gerade fehlt. Ein paar einfache Dinge helfen aber schon dabei, um ein grundlegendes Maß an Wohlbefinden für das Baby zu schaffen. Außerdem: Wir verraten Ihnen Buchtipps rund um Pflege, Ernährung und Co. der jungen Erdenbürger und verlosen Exemplare von „Das große GU-Babybuch“ und „Das 7-Tage-Schlaftraining für Babys“!