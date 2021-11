Nikolo will in Corona-Krise auf Drive-in umstellen

Kein Tag ohne Absagen: Zuletzt gab die Stadtgemeinde Neusiedl bekannt, dass es das geplante Adventdorf am See nicht geben wird. Trost spenden soll „Advent am See“ mit einem hell beleuchteten Pfad, einer Krippe und anderen glanzvollen Ideen. „Die Entscheidung fiel nicht leicht, aber die Gesundheit der Bevölkerung geht vor“, teilte Bürgermeisterin Elisabeth Böhm mit.