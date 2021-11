Lange Haft nach Überfall auf Juweliersfamilie

Wie dramatisch es damals war, hören Prozessbesucher durch die von der Vorsitzenden vorgelesenen Worte des Au-Pair-Mädchens – eines der fünf Opfer: „Ich hatte Todesangst und dachte, sie werden uns erschießen.“ Mit Sturmhauben sind die Männer herein gestürmt, berichtet die junge Frau. Gefesselt und geknebelt wurden sie genauso wie die Juwelierin und zweifache Mutter. Danach versuchten die Kriminellen, die Familie zu entführen – was aber scheiterte, da sie mit dem Auto im feuchten Waldboden stecken blieben. Passanten befreiten sie: „Es war wie im Horror-Film. Ich hatte noch nie in meinem Leben solche Angst.“ Auch zwei Jahre nach der Tat, so die Worte der Frau, leidet sie darunter: schlaflose Nächte, plötzliche Tränen.