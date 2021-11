Wenn die Medizin die Landesgrenzen überwindet

Die Premiere ist geglückt: Erstmals wurde ein Neugeborenes mit „Bridges for Birth“ vom Landesklinikum Hainburg im Bezirk Bruck an der Leitha in die Kinderuniversitätsklinik nach Bratislava transferiert. Im Rahmen des EU-Projektes soll die Versorgung von Neugeborenen in der Grenzregion weiter gestärkt werden, wie Landesrat Martin Eichtinger betont. Im Falle einer länger andauernden Behandlung werden die Neugeborenen in eine neonatologische Abteilung verlegt – in diesem Fall in das nur 16 Kilometer entfernte Spital in der Slowakei.