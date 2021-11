Arbeitslosigkeit erzeugt Armut und Depressionen

Bessere Vermittlung gefordert

Die AK OÖ fordert nun u.a. eine Anhebung der Nettoersatzrate, den längeren Bezug des Arbeitslosengeldes. Das AMS braucht mehr Personal und muss eine nachhaltige Vermittlung - ausschließlich in existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse (z.B. durch einen Mindestlohn von 1700 Euro brutto bei Vollzeit) - unterstützen und Einkommensverluste sowie eine Vermittlung in Niedriglohnsektoren verhindern. Berufsschutz und Entgeltschutz müssen ausgebaut, ein Rechtsanspruch auf eine sozial gut abgesicherte, persönlich geeignete und am Arbeitsmarkt auch zukünftig verwertbare Aus- und Weiterbildung geschaffen werden.