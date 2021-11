Die kleine Botin bleibt optimistisch

Mal ehrlich: Hat man als Eltern der neuen Generation überhaupt eine Wahl? Ich meine im Hinblick auf negative Zukunftsgedanken? Ich will (wie alle anderen Eltern) das Beste für meine Kinder und versuche täglich alles, was in meiner Macht steht, um das zu erhalten, was wir Lebensqualität nennen. Wobei ich da schon einen wesentlichen Schritt hinter den Vorstellungen meiner Eltern liege: „Die Kinder sollen es mal besser haben als wir.“ Habe ich in meiner Kindheit oft gehört. Heute begnügen wir uns mit: „Es soll so gut bleiben, wie es ist.“ Ob es daran liegt, dass wir uns nicht einschränken wollen, was unseren umweltschädlichen Lebenswandel betrifft, oder wir schon klein beigegeben haben, kann ich nicht einschätzen.