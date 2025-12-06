Die kleine Botin liebt kleine Gesten im Advent

Wir haben schon den Barbara-Zweig in der Vase am Tisch stehen. Der Nikolaus kommt und bringt Mandarinen, Obst und Kleinigkeiten aus Schoko. Meine Kids sind inzwischen schon recht „groß“, aber wir zelebrieren den Nikolausabend immer noch. Ein sehr schönes Ritual dabei ist die „leuchtende Mandarine“: Eine Wunderkerze „kopfüber“ mit dem beschichteten Teil in eine Mandarine stecken und auf einen Teller legen. Den Raum möglichst abdunkeln, mit dem Feuerzeug die Wunderkerze anzünden und sich verzaubern lassen vom Schein der Mandarine! Ein weiterer schöner Moment zusammen, bereits morgens! Die Kids gehen mit einem Leuchten aus dem Haus und genießen die Mandarine zur Jause.