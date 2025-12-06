Die kleine Botin liebt kleine Gesten im Advent

Wie wir die magischen ersten Feiertage vor Weihnachten verbringen (2. Teil der Adventkolumne). „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Einige Tage im Advent fühlen sich magisch an. Nicht weil etwas am Kalender steht, sondern weil sie besonderen Glanz bringen. Die Zeit rund um den 6. und 8. Dezember zählt dazu. Die ersten „Freudenfeste“ im grauen Dezember sind kleine Licht-Inseln.
Wir haben schon den Barbara-Zweig in der Vase am Tisch stehen. Der Nikolaus kommt und bringt Mandarinen, Obst und Kleinigkeiten aus Schoko. Meine Kids sind inzwischen schon recht „groß“, aber wir zelebrieren den Nikolausabend immer noch. Ein sehr schönes Ritual dabei ist die „leuchtende Mandarine“: Eine Wunderkerze „kopfüber“ mit dem beschichteten Teil in eine Mandarine stecken und auf einen Teller legen. Den Raum möglichst abdunkeln, mit dem Feuerzeug die Wunderkerze anzünden und sich verzaubern lassen vom Schein der Mandarine! Ein weiterer schöner Moment zusammen, bereits morgens! Die Kids gehen mit einem Leuchten aus dem Haus und genießen die Mandarine zur Jause.
Eine kleine Pause im Alltag bietet der 8. Dezember, der heuer ein langes Wochenende beschert! Wir nutzen ihn bewusst nicht zum Shoppen, sondern für schöne Aktivitäten: Erste Schwünge auf der Piste, ein Rodel-Ausflug, Eislaufen oder ein Besuch eines besonders schönen Adventmarktes – einfach mehr Zusammensein und weniger Stress. So wünsche ich Ihnen eine Adventwoche, die von innen wärmt und leise genug ist, um die echten Wünsche zu erlauschen.
