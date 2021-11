Traumtor, Jubel und ein verzweifelter Ronaldo!

Sternstunde 2: Stockholm, 8. September 2015, mit einem Sieg konnte sich Österreich erstmals sportlich für eine EM-Endrunde qualifizieren. Aus dem Sieg wurde ein Triumph, David Alaba und Co. demontierten das Drei-Kronen-Team mit Superstar Zlatan Ibrahimovic in der Stockholmer Friends-Arena - 4:1! Alaba sorgte für das 1:0 (9., Elfer), Martin Harnik noch vor der Pause für das 2:0 (38.), nach Seitenwechsel legten Janko zum 3:0 (77.) und Harnik zum 4:0 (88.) nach, erst in der Nachspielzeit gelang Ibrahimovic der Ehrentreffer. Frankreich, wir kommen - Österreich war bei der EURO 2016!