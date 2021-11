„Habe selten eine derartige Böswilligkeit erlebt“

Eine offenbar verschmähte Liebe, der Lockdown und finanzielle Probleme bei seiner Dissertation brachten einen 35-Jährigen dermaßen in Rage, dass er widerwärtige Todesdrohungen per WhatsApp und E-Mail verschickte. Vor Gericht zeigte sich der Tiroler reumütig und schrammte knapp am Gefängnis vorbei.